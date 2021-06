Marineschip pakt bijna 1,3 ton cocaïne in Caraïbische Zee

Connect on Linked in

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft vorige week vrijdag bijna 1.300 kilo cocaïne onderschept. In één nacht werden twee snelle boten met drugs tegengehouden in het Caribisch gebied. Bij de eerste achtervolging stuurde de Holland twee speedboten (FRISC’s) achter een go fast aan. Toen die na waarschuwingschoten niet stopte schoten mariniers gericht op de buitenboordmotoren, waarna het vaartuig tot stilstand kwam.

Drie opvarenden bleken een semi-automatisch vuurwapen te hebben en verder meer dan 700 kilo cocaïne. Een groot deel hiervan was vlak voor de onderschepping overboord gegooid maar werd opgepikt. Twee verdachten hebben de Dominicaanse en één de Colombiaanse nationaliteit.

Kort na die eerste vangst werd in de vroege ochtend een tweede go fast ontdekt. Ook deze negeerde meerdere verzoeken tot stoppen en opnieuw werden waarschuwingsschoten gelost. Vanuit een NH90 gevechtshelikopter van de Holland werden daarna de buitenboordmotoren kapot geschoten. Een gecombineerd team van de US Coast Guard en Nederlandse mariniers hield daarna drie Venezolaanse opvarenden aan. Er lag zo’n 585 kilo cocaïne in het water.

De verdachten zijn overgedragen aan de US Coast Guard.

Zr.Ms. Holland is vanaf mei 2021 als stationsschip in het Caribisch gebied en doet onder meer meer aan de controle op de routes voor cocaïnesmokkel in het gebied, samen met onder meer Amerikaanse, Franse en Britse collega’s.