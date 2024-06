Marineschip pakte in mei ruim 2,1 ton cocaïne

Print This Post

Het marineschip Zr. Ms. Groningen blijkt op 16 mei 2177 kilo cocaïne te hebben onderschept in het Caribisch gebied. Dat heeft het ministerie van defensie pas deze week bekend gemaakt.

Twee bootjes

De drugs werden over zee vervoerd door twee snelle bootjes, die werden ontdekt door een maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied.

De Groningen zette daarop koers naar de verdachte vaartuigen. Een aan boord gestationeerde Amerikaanse helikopter steeg in de omgeving van bootjes op. Ook werden twee snelle vaartuigjes (FRISC’s) van de Groningen in het water gezet, met daarop gewapende en mariniers en een Amerikaans team.

Vier opvarenden

Na schoten op de buitenboordmotoren van de zogeheten go fast-bootjes gaven de vier opvarenden zich over. Ze zijn met de drugs overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De verdachten zullen in de Verenigde Staten worden vervolgd.

Het is het derde door de Groningen onderschepte drugstransport sinds het schip begin april 2024 als stationsschip in het Caribisch gebied actief is.

Nederland doet onder leiding van het Southern Command van de Verenigde Staten met andere Caraïbische landen mee aan permanente drugs controle in het Caribisch gebied in de zogenoemde Operation Hammer.