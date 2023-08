Marineschip vangt 2,6 ton cocaïne op zee

Connect on Linked in

Zr.Ms. Groningen heeft in twee onderscheppingen bijna 2.600 kilo cocaïne onderschept in de Caribische Zee. Dinsdag werd ruim 2.000 kilo in beslag genomen en afgelopen zondag 560 kilo.

Onderscheppingsboot

Het marineschip kwam beide keren in actie nadat het was gealarmeerd door de Kustwacht Caribisch Gebied. Die had snelle vaartuigen gespot die met de onderscheppingsboot van de Groningen werden. Aan boord was gewapend marinepersoneel.

Gericht vuur

De eerste groep van zes verdachten weigerde te stoppen en reageerde niet op waarschuwingsschoten. Daarom schakelden de militairen de buitenboordmotoren van de go-fast met gericht vuur uit.

Gedurende de achtervolging gooiden de opvarenden pakketten drugs overboord. De zijn later uit het water gevist.

De tweede speedboot stopte wel na het geven van waarschuwingsschoten.