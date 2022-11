Marokkaan (35) op Duitse snelweg aangehouden met 15,4 kilo xtc-pillen

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De federale politie in Noordrijn-Westfalen heeft dinsdagmiddag op de rijksweg A61 een 35-jarige Marokkaan aangehouden met 15,4 kilo xtc-pillen in zijn auto. De man reed vanuit Nederland de Duitse grens over en werd gecontroleerd bij het knooppunt Breyell, vlakbij Venlo.

(Beeld uit archief)

Een patrouillewagen van de federale politie controleerde dinsdag om 16.45 een 35-jarige Marokkaan in een Opel Zafira met een Frankfurt-kenteken op de rijksweg A61 bij het knooppunt Breyell. Bij de voertuiginspectie vonden agenten in totaal 15,4 kilo xtc-pillen in een plastic zak achter de bestuurdersstoel.

De Marokkaan is direct aangehouden en overgebracht naar het federale politiebureau in Kempen. Het douane-onderzoeksbureau van Essen heeft het verdere onderzoek overgenomen.

De straatwaarde van de drugs is volgens de Duitse politie 385.000 euro.