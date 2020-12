‘Marokkaan (37) beschoten door Ierse criminelen aan Costa del Sol’

Connect on Linked in

De Spaanse politie onderzoekt een schietpartij in Benahavís aan de Costa del Sol, waarbij vrijdagnacht een 37-jarige Marokkaanse man gewond raakte. De man was mogelijk doelwit van een groep Ierse criminelen. Dat schrijft Euro Weekly News maandag.

De schietpartij vond vrijdagnacht plaats tijdens een illegale raveparty in een omheind pand in Benahavís bij Marbella. Getuigen op het feest vertelden de Spaanse politie dat het slachtoffer ruzie had gehad met enkele Ierse mannen, voordat hij door twee kogels in zijn onderrug werd getroffen. De Marokkaan werd overgebracht naar het ziekenhuis in Marbella. Zijn toestand is stabiel.

De rave vond plaats op een chique locatie in de wijk Urbanizacion los Flamingos in Benahavís, compleet met zwembad en privé-dj.