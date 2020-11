Marokkaan met 120 bolletjes hasj in maag gearresteerd op vliegveld Málaga

Connect on Linked in

Op de luchthaven van Málaga is op 20 oktober een Marokkaanse man opgepakt die 120 bolletjes hasj in zijn maag had. Het bleek in totaal om 1,26 kilo te gaan. Het nieuws is pas zaterdag naar buiten gebracht.

De man vloog vanuit de luchthaven van Tanger naar Málaga, waar hij staande werd gehouden omdat hij zich verdacht gedroeg. De verdachte werd genomen voor röntgenonderzoek in het ziekenhuis, waar werd ontdekt dat hij een groot aantal pelletvormige verpakkingen had ingeslikt.

Na het uitwerpen van de pakketten bleek het in totaal te gaan om 120 bolletjes hasj, die samen 1,26 kilo wogen, en werd hij gearresteerd voor drugshandel. De leeftijd van de verdachte is niet bekendgemaakt.