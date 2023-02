Massa-gevangenis geopend in El Salvador (VIDEO)

Print This Post

De regering van El Salvador heeft vrijdag duizenden vermoedelijke leden van criminele bendes overgebracht naar een onlangs geopende mega-gevangenis waar 40.000 mensen kunnen worden opgesloten. De president van het Midden-Amerikaanse land is al enige tijd bezig met een controversiële strijd tegen georganiseerde misdaad nadat afgelopen jaren het aantal moorden in het land sterk gestegen was.

Kaalgeschoren

Op Twitter schreef president Nayib Bukele: ‘Dit wordt hun nieuwe thuis, waar ze de bevolking geen kwaad meer kunnen doen’. Hij postte ook een video waarop beelden te zien zijn van het transport van ongeveer 2.000 kaalgeschoren mannen, hoofdzakelijk recent aangehouden verdachten. De meeste mannen hebben tatoeages waarop te zien is dat ze behoren aan één van de beruchte straatbendes van het land. Of ze allemaal ook strafbare feiten hebben geplaagd is de vraag.

Onschuldigen

Bukele loodste vorig jaar een wet door het parlement van El Salvador om een uitzonderingstoestand goed te keuren voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Die is sindsdien een paar keer verlengd. De noodwet geeft leger en politie de macht om grondrechten aan de kant te schuiven. Daardoor zijn er ook vele onschuldige mensen opgepakt, stellen mensenrechtenorganisaties in het land. Ook zouden zeker tientallen gearresteerde mannen in de politiecel zijn omgekomen.

Publiciteitsstunts

Bukele’s campagne tegen bendes levert hem erg winst op in de peilingen. De op sociale media prominent aanwezige Bukele probeert vaker beleid af te stemmen op speerpunten waarvan hij denkt dat die populair zijn bij Salvadoranen. Dat leidt tot opmerkelijke initiatieven en publiciteitsstunts. Zo is in het land sinds 2021 de bitcoin een wettig betaalmiddel naast de dollar. Het straatarme land blijft echter geplaagd door gigantische internationale schulden.

De regering heeft laten weten dat de strenge actie tegen de misdaad door zullen gaan ’tot alle criminelen in het land zijn opgepakt’.