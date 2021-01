Maxi-proces tegen ‘Ndrangheta-leden

Connect on Linked in

Vanaf woensdag staan in Italië ruim 350 leden van de ‘Ndrangheta uit Calabrië voor de rechtbank, in het Calabrese plaatsje Lamezia Terme. Italië’s meest fameuze maffiabestrijder Nicola Gratteri is de aanklager, van justitie in Catanzaro. Gratteri is overigens ook opgegroeid in de zuidelijke regio Calabrië.

De ‘Ndrangheta is een sterk vertakt netwerk van families en streekgenoten (clans) dat in grote lijnen verantwoording aflegt aan een klein groepje oudere mannen die af en toe bijeenkomen bij een kapel in een afgelegen plaatsje in de bergen. Ondertussen opereren de ongeveer 10.000 maffiosi wereldwijd in hogere en lagere vormen van georganiseerde criminaliteit. De gezamenlijke jaaromzet wordt door specialisten geschat op tientallen miljarden euro.

Hoofdverdachte is Luigi Mancuso en er zijn leden van twaalf clans bij het proces betrokken. Bij een actie in december 2019 zijn de meeste verdachten aangehouden.

De rechtbankbunker is speciaal gebouwd voor het proces, op een industrieterrein.

Het proces zal waarschijnlijk twee jaar duren. Aanklager Gratteri onderstreept dat hoewel Luigi Mancuso de enige topfiguur is het proces belangrijk is omdat er veel corrupte figuren uit het openbaar bestuur onder de verdachten zijn.