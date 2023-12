McDonald’s in Arnhem overvallen, dader voortvluchtig

Connect on Linked in

Een onbekende man heeft zaterdagavond rond 18.30 de McDonald’s aan de Kronenburgpassage in Arnhem overvallen. De politie kwam met kogelvrije vesten ter plaatse en is nog steeds op zoek naar de voortvluchtige verdachte. Bij de zoekactie werd onder meer een politiehelikopter ingezet.

Bij de gewapende overval zijn geen gewonden gevallen. Wat voor soort wapen er is gebruikt, is onduidelijk. Ook is het niet duidelijk of er buit is gemaakt.

Signalement

De politie heeft een signalement van de verdachte verspreid. Het gaat om een lichtgetinte man van 1,80 meter lang. Hij heeft een tenger postuur en droeg een beige jas en donkere capuchon. Ook had hij een Albert Heijn-tasje bij zich en droeg hij donkere gezichtsbedekking.

De politie vraagt om de verdachte niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.