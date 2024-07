‘Medeverdachten Bolle Jos in Turkije op vrije voeten’

Connect on Linked in

In Turkije is een aantal verdachten die justitie rekent tot de criminele organisatie van de voortvluchtige Nederlander “Bolle” Jos Leijdekkers op vrije voeten gesteld, aldus het Algemeen Dagblad. Het groepje was gearresteerd als verdachte in een grote Turkse strafzaak naar handel in cocaïne.

51 mensen

Afgelopen weekend is volgens het AD onverwachts de Rotterdams-Turkse zwager van Leijdekkers Abdullah Alp Ü. vrijgekomen. Hij was met 23 anderen opgepakt op 13 juni 2023. In totaal arresteerde de Turkse autoriteiten in twee actiedagen 51 mensen.

Ook de voormalige rechterhand van Leijdekkers, Isaac “Bom” B. zat vast. De bedoeling was dat de Turkse justitie B. zou uitleveren aan Nederland.

Leijdekkers en B. leven overigens nu op voet van oorlog met elkaar.

Leider

De vrijlating is het gevolg van een beslissing van het gerechtshof in Istanbul. De verdachten zijn op voorwaarden vrij en mogen het land niet verlaten.

Abdullah Alp Ü. ziet de politie als de leider van organisatie in Turkije.

Ook Harry Leijdekkers, een oudere broer van Jos, is op vrije voeten. Hij moet in Nederland wegens een veroordeling in Nederland nog 117 dagen celstraf uitzitten.

Onduidelijk

Leijdekkers is twee weken geleden in Amsterdam veroordeeld tot 24 jaar cel voor grootschalige drugshandel en uitlokken van een (niet uitgevoerde) liquidatie op een rivaal.

Leijdekkers heeft in Turkije verbleven, aldus de politie. Waar hij zich nu bevindt is onduidelijk.