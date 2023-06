Nog zes Nederlanders opgepakt samen met Isaac B. (VIDEO)

Connect on Linked in

In de tweede operatie tegen een criminele organisatie die volgens de Nederlandse politie geleid wordt door Jos Leijdekkers zijn dertien personen opgepakt. Dat melden Turkse media en het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag. Naast Isaac B. (29) is ook Jurean Anthony F. (31), opgepakt, ook een Nederlander.

Naci Y.

Volgens informatie die de Turkse politie heeft vrijgegeven is het onderzoek in Turkije tegen Jos Leijdekkers twee jaar geleden gestart. Een van de contacten van Leijdekkers in Turkije zou Naci Y. zijn twee weken geleden werd gearresteerd.

Op 13 juni werden 25 verdachten opgepakt (eerder werden 23 verdachten gemeld). Bij huiszoekingen werden miljoenen aan onroerend goed, auto’s en bankrekeningen van de verdachten in beslag genomen.

Zeiljacht

Anthony F. kwam naar Turkije en legde contact mannen van Naci Y., die zou hebben samengewerkt met Leijdekkers. De bedoeling was dat er een plan werd uitgewerkt om Isaac B. en zijn vrouw uit Turkije weg te laten komen. Daarvoor waren valse paspoorten geprepareerd en ook een zeiljacht met geheime compartimenten.

Isparta

F. werd vrijdag opgepakt, onder meer met vuurwapens en valse paspoorten in gezelschap van twee Turkse mannen.

Uit het vervolgonderzoek bleek dat B. en zijn vrouw in Muğla zouden moeten zijn, een stadje aan de westkust van Turkije ter hoogte van Rhodos. In Muğla kwam vast te staan dat B. in Isparta was, een stad enige honderden kilometers noordelijk van Antalya. Daar is B. zondag aangehouden, samen met Ömer K. en Murat P..

Later werden ook Ali C. Ook Talha A. en Kenan T. zijn opgepakt bij een inval in Konya. Die laatste vijf zijn Nederlanders van Turkse komaf uit Rotterdam.

In het totaal zijn nu in het Turkse onderzoek naar Jos Leijdekkers 34 personen opgepakt.