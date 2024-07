‘Medeverdachten Bolle Jos spoorloos in Turkije’

Connect on Linked in

De familieleden en medeverdachten van “Bolle Jos” Leijdekkers, die eerder deze maand in Turkije op vrije voeten werden gesteld, moeten van de rechter daar toch weer de cel in. Maar volgens het Algemeen Dagblad is het groepje nu spoorloos.

Alp Ü.

De vijftien verdachten, onder wie de broer en zwager van Jos Leijdekkers, waren op vrije voeten onder voorwaarden, en een van die voorwaarden was dat ze Turkije niet zouden mogen verlaten. Waar ze nu zijn, is onbekend.

De groep werd ruim een jaar geleden opgepakt. Een van de verdachten is de Rotterdams-Turkse zwager van Leijdekkers: Abdullah Alp Ü.. Afgelopen december was in Turkije ook de oudere broer van Jos Leijdekkers, Harry, aangehouden.

Beroep

Volgens Turkse media was het Openbaar Ministerie in Istanbul in beroep gegaan tegen de beslissing om de verdachten vrij te laten. Vijf dagen later draaide een andere rechter het besluit terug: zeven van de vijftien vrijgelaten verdachten moeten opnieuw de cel in.

Volgens het Algemeen Dagblad gaat het onder anderen broer Harry (van Jos), zwager Abdullah Alp Ü. en diens zoon Efe Alp Ü. Een andere is een Duitse vermeende cocaïnehandelaar Eric S., die een zakenpartner van Bolle Jos zou zijn.