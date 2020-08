Medewerkster advocatenkantoor schond geheimhoudingsplicht

Connect on Linked in

Een 49-jarige medewerkster van een Amsterdams advocatenkantoor heeft van de politierechter één dag cel en een werkstraf van negentig uur gekregen voor schending van haar geheimhoudingsplicht. Ze speelde volgens RTV West vertrouwelijke informatie door aan haar toenmalige echtgenoot. Tijdens een vechtscheiding stelde die ex later haar werkgever hiervan op de hoogte.

Geen bedoeling

De vrouw moest zich houden aan geheimhouding omdat ze een geheimhoudingsverklaring van haar werkgever had ondertekend. Op zeker moment kopieerde ze echter documenten uit een mensenhandelzaak. Die screenshots speelde ze via Facebook Messenger door naar haar echtgenoot. Diens zus was slachtoffer in dat onderzoek naar mensenhandel.

De secretaresse zei vrijdag tegen de Haagse politierechter dat ze de passages uit nieuwsgierigheid had gekopieerd en er ‘geen enkele bedoeling’ mee had. Ze had ook dossiers van kantoor meegenomen en in haar auto laten slingeren.

De officier van justitie vond het al met al een zeer ernstige zaak en eiste een celstraf van vier maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Vechtscheiding

Toen de vrouw in een vechtscheiding belandde lichtte haar ex haar werkgever in over de doorgespeelde passages. Het kantoor deed onderzoek en ontsloeg de vrouw en deed aangifte.

De Haagse politierechter beoordeelde de vergrijpen ook als ernstig en vond daarom dat een straf geboden was. Aan de andere kant hield de rechter er rekening mee dat de ex-echtgenoot de verdachte het leven kennelijk zuur maakt. Daarom kwam de rechter tot een veel lagere straf dan geëist.