Meer aanhoudingen verwacht na schietpartij  

Drie verdachten van een schietpartij afgelopen dinsdag in Rotterdam zijn weer op vrije voeten gesteld. Zij blijven wel verdacht, en de politie sluit meerdere aanhoudingen desondanks niet uit.

Schoten

De schoten werden dinsdag rond 13.15 gelost. Daarbij raakte niemand gewond. Kort erna werden drie mannen, in de leeftijd van 21, 28 en 21 jaar aangehouden. Ze zijn alle drie afkomstig uit Rotterdam.

Klemgereden

Agenten gingen dinsdagmiddag af op een melding van een schietpartij op de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois. Bij aankomst zagen ze een auto wegrijden. De bestuurder daarvan kon verderop door agenten worden klemgereden. In de auto zaten op dat moment drie personen. De politie haalde de verdachten met getrokken wapens uit de auto. De toedracht van de schietpartij was onduidelijk.

Sporen

Het onderzoek naar het incident is inmiddels verder gegaan. De politie meldt donderdag in een bericht dat er een huis op sporen is onderzocht, er buurtonderzoek wordt gedaan en dat er beelden zijn veiliggesteld. De recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.