Meer cocaïne naar Rusland vanwege oorlog Oekraïne

In beslag Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 komt er tien keer meer cocaïne Rusland binnen. De Russische autoriteiten namen tussen 2023 en 2024 ongeveer 5,2 ton cocaïne in beslag, ter waarde van 350 miljard roebel (zo’n 3,4 miljard euro). Dit bericht het AD woensdag.

Smokkelroutes

Sinds het begin van de oorlog in februari 2022 zijn verschillende internationale smokkelroutes veranderd, aldus de krant. Door de sluiting van de haven in de Oekraïense stad Odessa, een gevolg van de Russische invasie, moeten smokkelaars hun drugs via Rusland transporteren. Daardoor is het land een belangrijke ’toegangspoort’ tot de rest van Europa geworden. Het grootste deel van de cocaïne die Rusland binnenkomt is immers bestemd voor andere Europese landen.

Meer cocaïne

Maar de toename in Rusland is niet enkel te wijten aan de veranderde routes. Zo wordt er wereldwijd gewoon meer cocaïne geproduceerd sinds 2022. Het gaat meer bepaald om een stijging van 24 procent, blijkt uit cijfers van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit.

Beperkt

In Rusland zelf blijft de vraag naar cocaïne beperkt omdat de drug zo duur is. Dat blijkt uit een onderzoek van de Russische krant Izvestia. Een gram kost er 10.000 tot 14.000 roebel (zo’n 97 tot 135 euro). ‘Maar de situatie wordt ernstiger doordat dealers cocaïne verdunnen met gevaarlijke additieven om de kosten te drukken’, zegt arts Alexei Kazantsey in Izvestia.