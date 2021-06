Meer dan 100 moorden gepleegd, toch op vrije voeten

Connect on Linked in

Ex-maffioso Giovanni Brusca (foto), alias “Het Zwijn van Palermo”. Pleegde naar eigen zeggen honderden moorden, waaronder die op onderzoeksrechter Giovanni Falcone. Wurgde een 12-jarige jongen en loste zijn lichaam op in een vat met zuur. Brusca werd veroordeeld tot levenslang, maar werd maandag na 25 jaar vrijgelaten. Tot grote ontsteltenis van de Italianen.

Giovanni Brusca (1957) groeide op als zoon van een lokale maffioso op Sicilië die zaken deed met grote maffiabazen als Toto Riina en Bernardo Provenzano. Net als zijn twee broers steeg Giovanni al snel in de hiërarchie van de maffiaorganisatie. Hij pleegde talloze moorden.

De moord op Giovanni Falcone

In de jaren tachtig was onderzoeksrechter Giovanni Falcone de drijvende kracht achter een groot proces tegen de Siciliaanse maffia. Uiteindelijk werden meer dan 300 maffiosi veroordeeld; samen kregen ze meer dan 25 eeuwen gevangenisstraf. In mei 1992 moest Falcone zijn strijd tegen de maffia met de dood bekopen. De Cosa Nostra had een lading springstof in een afwateringsbuis onder een snelweg in Sicilië aangebracht. Toen Falcone met zijn vrouw en bodyguards met de auto op weg was naar het vliegveld werden de explosieven tot ontploffing gebracht. De onderzoeksrechter, zijn vrouw en drie lijfwachten kwamen om het leven.

De moord op de jongen

Een jaar na de aanslag op Falcone werd maffioso Santino di Matteo gearresteerd. Al snel liep het maffialid over naar justitie en vertelde deze pentito alle ins en outs van de moord op de onderzoeksrechter. Ook wees hij de man aan die de explosieven tot ontploffing had gebracht: Giovanni Brusca. De vergelding van de maffia voor deze getuigenis volgde snel. In november 1993 werd de zoon van Di Matteo gekidnapt door als politieagenten verklede maffiosi die vertelden dat ze de jongen voor een bezoek aan zijn ondergedoken vader kwamen ophalen. Na een ontvoering van 779 dagen werd de ernstig verwaarloosde jongen op bevel van Brusca gewurgd. Zijn lichaam werd opgelost in een vat met zuur, een methode die ook wel lupara bianca wordt genoemd (een moord van de maffia waarbij het lichaam weg gemaakt wordt). (Tekst gaat door onder de advertenties.)

Gearresteerd

Vijf maanden na de moord op de zoon van Santino di Matteo werd Brusca op Sicilië gearresteerd terwijl hij zat te dineren met zijn vriendin, hun jonge zoon en enkele familieleden. De politie had zijn verblijfplaats weten te achterhalen door Brusca’s gebruik van een mobiele telefoon. Brusca was toen al bij verstek veroordeeld tot levenslang voor een moord in 1992. Korte tijd na zijn arrestatie liep Brusca ook over naar justitie. Tijdens het proces over de kidnap en moord op de zoon van Santino di Matteo kwam het in de rechtszaal tot een confrontatie tussen de vader en Brusca. Veiligheidsmedewerkers konden met moeite voorkomen dat Di Matteo in het zicht van de rechters Giovanni Brusca aanviel.

Bekentenis

Brusca bekende verschillende moorden, naar eigen zeggen meer dan honderd, waaronder die op onderzoeksrechter Giovanni Falcone. Brusca vertelde dat hij de bom met een afstandsbediening tot ontploffing had gebracht terwijl hij vanaf een heuvel met een verrekijker de auto van de onderzoeksrechter had gevolgd.

Meerdere malen levenslang

Giovanni Brusca werd tot meerdere malen levenslang veroordeeld. Na meer dan twintig jaar mocht hij verschillende keren op verlof. Door zijn samenwerking met de autoriteiten en zijn goede gedrag kwam “Het Zwijn van Palermo”, zoals Brusca’s bijnaam luidt, in de avond van 31 mei 2021 op vrije voeten. Na 25 jaar liep hij uit de Rebibbia-gevangenis in Rome.

Ophef

In Italië heeft de vrijlating van Brusca tot grote ophef geleid. Tina Montinaro, weduwe van een van de lijfwachten van Giovanni Falcone die werd vermoord, verklaarde tegen een Italiaans persbureau: ‘Ik ben woedend, echt woedend. Heel Italië zou hierover boos moeten zijn. De staat werkt ons alleen maar tegen.’ Maria Falcone, zuster van de vermoorde onderzoeksrechter, reageerde gematigder: ‘Vanuit een menselijk oogpunt doet dit heel erg pijn, maar het is volgens de wet, iets wat mijn broer een hoog goed achtte, en dat moet worden gerespecteerd.