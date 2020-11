In het Caraïbisch gebied is deze week, op drie plaatsen, meer dan 3 ton cocaïne in beslag genomen. In de Colombiaanse havenstad Santa Marta werd 319 kilo die bestemd was voor Antwerpen gepakt. Dat gebeurde nadat er een op een scan onregelmatigheden waren gezien in een container met fruit.

De tweede vangst was in de haven van Barranquilla, ook in Colombia. Daar werd gezien dat er geknoeid was met het zegel van een container met koffie. De container was bestemd voor Syrië en was geladen met 465 kilo cocaïne.

Op de Britse Maagdeneilanden, oostelijk van Puerto Rico, is woensdag 2,35 ton cocaïne in beslag genomen. De cocaïne zat in een container die was neergezet bij een woning. Het is de grootste vangst van cocaïne die ooit op de Britse eilanden in beslag is genomen. De politie gaat ervan uit dat de zending vanuit Colombia was verstuurd.