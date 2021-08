Meer dan 300 kilo cocaïne voor Rotterdam gepakt in Brazilië

Connect on Linked in

In de Braziliaanse havenstad Paranaguá is 333 kilo cocaïne gevonden. De drugs lagen deels in de open lucht tussen twee containers en waren verpakt in gele plastic zakken. Volgens de Braziliaanse federale politie was de cocaïne bedoeld voor de haven van Rotterdam.

De haven van Paranaguá ligt zo’n tweehonderdvijftig kilometer ten zuiden van Sao Paolo. Het was dit jaar de vijfde keer dat er cocaïne in de haven van Paranaguá werd onderschept. In totaal zou er in 2021 meer dan een ton coke zijn gepakt, zo melden Braziliaanse media. Het is niet bekend wat de deklading van de container was waarin de rest van de drugs werden aangetroffen.