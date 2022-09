Meer dan tien machines voor productie sigaretten gevonden

Connect on Linked in

In Nederland en België zijn de afgelopen week meer dan tien moderne illegale machines voor de productie van sigaretten in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een controle door de Douane afgelopen woensdag 31 augustus in een loods in Hagestein (bij Vianen). In die loods lagen ook 550.000 illegale sigaretten opgeslagen. Een 44-jarige man werd aangehouden. Een dag eerder stuitten ambtenaren van de gemeente Almere tijdens een controle naar illegale bewoning op een in aanbouw zijnde illegale sigarettenfabriek.

Productielijn

Daarop werden de Douane en later de FIOD ingeschakeld. In Almere is niemand aangehouden. In de loods stonden gedeeltelijk in plastic verpakte machines klaar voor de opbouw van een complete productielijn voor illegale sigaretten. Ook zijn er 200.000 sigaretten, 25 kilo tabak en non-tabacco materiaal gevonden. In sommige machines zaten nog sigaretten, dat doet vermoeden dat deze machines onlangs elders sigaretten hebben geproduceerd.

In beide loodsen is beslag gelegd op alle machines en grondstoffen. Inmiddels is alles vernietigd. De FIOD doet onderzoek onder leiding van het functioneel parket. Het onderzoek loopt nog en de FIOD heeft nog meer verdachten op de korrel.

Vorige week zaterdag zijn in een FIOD-onderzoek in een loods in de Haarlemmermeer 20 miljoen sigaretten gevonden.

België

Vorig week dinsdag werd er door de politie een internationale actie ondernomen in een groot onderzoek naar de illegale productie van sigaretten. De Belgische autoriteiten namen 57 miljoen sigaretten en 48 ton gesneden tabak in beslag. De ontdoken waarde aan accijnzen daarvan schat Europol op meer dan 32 miljoen euro. Bij het onderzoek waren ook de Poolse en de Litouwse politie betrokken.

Bekende merknamen

De Belgische douane deed doorzoekingen in opslagplaatsen en in een privéwoning in België. Sommige invallen waren gebaseerd op inlichtingen die door de Litouwse recherche waren verstrekt, over verdachte leveringen aan adressen in België. Ambtenaren ontdekten twee volledige productielijnen voor sigaretten van diverse bekende merknamen. Europol zegt dat de sigaretten in het Verenigd Koninkrijk hadden moeten worden verkocht. Daar zou de marktwaarde van de in beslag genomen sigaretten ongeveer 73 miljoen euro zijn geweest.

Er zijn verder zeven nieuwe sigarettenmachines en een enorme hoeveelheid lege pakjes, filters, sigarettenpapier, lijm, karton en verpakkingsfolie in beslag genomen, naast een aantal voertuigen.

Op verschillende productielocaties in België bleken slaapvertrekken voor arbeiders te zijn ingericht.

Diverse personen van Litouwse, Poolse, Oekraïense en Jordaanse nationaliteit zijn aangehouden.