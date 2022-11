‘Meer jongeren in Rotterdam verdacht van extreem geweld’

Connect on Linked in

Het aantal jongeren in Rotterdam dat verdacht wordt van het plegen van extreem geweld is toegenomen. Dat blijkt een analyse van de politie in die stad.

Aanslagen

Dit jaar waren jongeren tot 23 jaar betrokken bij 40 procent van alle zware geweldsincidenten, zoals aanslagen op huizen met explosieven of automatische wapens, en liquidaties. De afgelopen jaren schommelde dat percentage rond de 30 procent.

Dat blijkt uit een analyse die de Rotterdamse politie heeft gemaakt, waarvan de resultaten zijn gedeeld met NRC. De krant bericht er donderdag over.

Zorgen

In Rotterdam bestaan zorgen over de mensen die woningen beschieten of er een explosief aan hangen, vertelt de politie. Ze ziet dat criminelen die excessief geweld gebruiken steeds jonger worden geronseld. ‘Het gaat vaak om kwetsbare jongeren voor wie het snelle geld aantrekkelijk is, maar die de consequenties van hun handelen niet overzien. Ze zijn jong en kijken naar de korte termijn. Die dure jas, sneakers of telefoon, die anderen hebben, die willen zij dus ook.’

De krant meldt dat de rol van ouders, wijkagenten, en het investeren in buurtwerk belangrijk is, om de jongen op het rechte pad te houden.