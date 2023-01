‘Meer onderzoek naar jeugdcriminaliteit nodig’

Connect on Linked in

Organisaties en deskundigen op het gebied van jeugdcriminaliteit vinden dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken hiervan. Vooral de verharding van een kleine groep, in de kwetsbare wijken, zou meer aandacht moeten krijgen. Dat schrijft Nu.nl

Aan de hand

De verharding van de criminaliteit onder jongeren zou beter onderzocht moeten worden, om te begrijpen wat de oorzaken zijn. Dat zegt criminoloog Robbie Roks van de Erasmus Universiteit, in een bericht op NU.nl ‘Je zou eigenlijk wat beter willen weten wie deze jongeren zijn en wat er precies aan de hand is. Wat maakt nu dat er bij die groep sprake is van een verharding.’

Organisaties komen op de website wel met verklaringen. Politie en OM zien dat het de afgelopen jaren makkelijker is geworden om online aan messen en vuurwapens te komen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) herkent dat beeld.

Wapenen

Ook zouden bedreigingen op sociale media er de oorzaak van zijn dat jongeren zich meer wapenen. De Raad voor de Kinderbescherming ziet ‘intimidatie, groepsdruk en angst toenemen.’ Dit gebeurt ‘zeker in kwetsbare wijken met jeugdcriminaliteit’. Verder stelt ze vast dat er te laat, of de verkeerde hulp komt.

Ook politie, justitie, het CCV en de Raad voor de Kinderbescherming zouden meer onderzoek naar het fenomeen willen. Overigens wordt de jeugdcriminaliteit in algemene zin al jaren minder. Het is een kleine groep, die verhardt. Bij die groep is er zorg dat ze doorgroeit in de misdaad, aldus Nu.nl