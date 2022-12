Meer straf dan geëist voor beschikbaar stellen huis voor productie methamfetamine

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft woensdag een man uit Rotterdam veroordeeld tot 24 maanden celstraf, voor betrokkenheid bij het produceren van methamfetamine.

Foto ter illustratie

Woning

De 42-jarige Rotterdammer is schuldig bevonden aan het het bereiden en vervaardigen van de drug methamfetamine, in een woning in Nijmegen. Daar stond ook 26 liter methamfetamine-olie.

De woning fungeerde tussen juni 2021 en februari 2022 als een drugslab. Het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen van de politie) vond er aceton, zoutzuur, gelaatsmaskers, wegwerphandschoenen en een afzuiginstallatie op zolder.

Beschikbaar

De Rotterdammer huurde het huis in de Nijmeegse wijk Zwanenveld en stelde die beschikbaar voor de productie van de drug, aan een onbekend gebleven aantal personen. Hij werd schuldig bevonden aan medeplichtigheid aan het bereiden en vervaardigen van de meth.

De politie ontdekte het drugslab, toen omwonenden aangaven dat de deur al een tijdje openstond. Er zou al zes maanden meth worden geproduceerd.

Hogere straf

De straf van de man viel hoger uit dan de officier van Justitie eiste, aldus het Openbaar Ministerie (OM) woensdag in een bericht. De rechtbank meende dat 20 maanden te kort was, gezien de ernst van de feiten. Ook lag de eis niet in lijn met straffen die waren opgelegd in vergelijkbare zaken.

De rechtbank twijfelde eerder wel aan de schuld van de man, omdat er alleen op sigarettenpeuken en een tandenborstel dna van hem was gevonden. En niet op aangetroffen wegwerphandschoenen, de weegschaal of gelaatsmaskers. Maar ze stelde dat de man de drugsproducenten op zijn minst behulpzaam was geweest.

Ook hielp zijn 13 pagina’s lange strafblad niet mee, met veroordelingen in onder meer België en Portugal.

Een 44-jarige man uit Nijmegen werd vrijgesproken van betrokkenheid bij het drugslab.