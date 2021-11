Meerdere arrestaties bij grote politie-actie tegen Brabantse drugsbende

Connect on Linked in

Bij een grote politie-actie in de regio Eindhoven zijn tot vanochtend vroeg zes arrestaties verricht. Hoofdverdachte zou de 32-jarige Stefan P. zijn die op een woonwagenkamp in Bergeijk woont. Een andere verdachte werd aangehouden in zijn cel in de PI Roermond. De bende zou zich bezighouden met het exploiteren van drugslabs en ook actief zijn in België en Duitsland.

De opgepakte verdachten zijn tussen de 20 en de 34 jaar oud. Ze worden verdacht van de productie van en handel in synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.

‘Beruchte Roma-familie’

Niet alleen in de regio Eindhoven werden invallen gedaan. Ook werden panden doorzocht in Utrecht, Schiedam, Pelt (België) en Neerpelt (ook België). De operatie van de politie is nog steeds gaande. Er wordt door specialistische teams onder andere gezocht naar verborgen ruimtes. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het woonwagenkamp in Bergeijk is nog steeds grotendeels afgesloten. Hoofdverdachte Stefan P. – volgens de Telegraaf ‘een telg van de bekende en beruchte Roma-familie P.’ – werd daar vanochtend om 05.00 door een arrestatieteam van zijn bed gelicht.

EncroChat

De politie heeft sinds mei 2020 onderzoek naar de bende gedaan, die betrokken zou zijn bij grootschalige productie van synthetische drugs. Het onderzoeksteam kreeg de beschikking over een groot aantal chatberichten van EncroChat, Sky-ECC en Anom, waaruit bleek dat verschillende betrokkenen meerdere drugslabs exploiteerden in Nederland, Duitsland en België. In onder andere Tegelen, Ruppach (Duitsland), Kassel (Duitsland) en Lanaken (België) werden de afgelopen maanden al labs ontmanteld.

(Foto: politie)