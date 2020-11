Meerdere cocaïnezendingen gepakt in Ecuador

Connect on Linked in

In de haven van Guayaquil in Ecuador is dinsdag 1,5 ton cocaïne onderschept. De drugs zouden op weg gaan naar Antwerpen. De cocaïne was gepakt in een container die was geladen met koffie. De blokken geperste cocaïne zaten in 29 jute zakken.

Deze week is elders Ecuador 736 kilo cocaïne in beslag genomen. Op 8 november werd in de haven van Guayaquil 2.000 kilo cocaïne gepakt die op weg zou gaan naar Estland.

Momenteel wordt veel cocaïne uit het noorden van Colombia via Ecuador naar Europa verstuurd. Er komt soms ook Peruaanse cocaïne naar de containerhaven van Guayaquil.