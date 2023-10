Meerdere explosies in regio Rotterdam, ook bij bedrijfspand waar ripdeal was

Connect on Linked in

In de regio Rotterdam hebben dinsdagnacht drie explosies plaatsgevonden. De eerste explosie was bij een woning in Schiedam. In Berkel en Rodenrijs vloog door een explosie een auto in brand. Bij een bedrijfspand in Hoogvliet ging een explosief af waar maandagmiddag nog een partij drugs werd geript.

Rook

Bij een woning aan de Boterstraat in Schiedam vond rond 00.50 een ontploffing plaats, waardoor de gevel beschadigd raakte en er brand ontstond. De 68-jarige bewoner ademde rook in en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Bij een woning aan de Lunet in Berkel en Rodenrijs vloog rond 01.30 een auto in brand door een explosie. Bij de woning sneuvelde een ruit en ook raakten meerdere geparkeerde auto’s beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Overval

Een half uur eerder, rond 01.00, ontplofte een projectiel bij een bedrijfspand aan de Koddeweg in Hoogvliet waar maandagmiddag nog een overval plaatsvond. Niemand raakte gewond, maar ook hier brak brand uit. De gevel is zwartgeblakend. Op straat en voor het pand zijn door de forensische opsporing sporen veiliggesteld.

Blokken op straat

Volgens de politie houdt de explosie vermoedelijk verband met een gestolen partij drugs op maandagmiddag bij hetzelfde pand. In een loods en op straat lagen meerdere blokken drugs, vermoedelijk cocaïne. Volgens getuigen waren meerdere gemaskerde mannen op klaarlichte dag bezig met het inladen van blokken coke, waarna ze in twee auto’s wegreden.

Meerdere pakketten bleven tijdens de ripdeal op straat achter. De verdachten zijn nog voortvluchtig.