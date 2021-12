Meerdere partijen cocaïne gepakt: ruim 1,6 ton

Connect on Linked in

De Douane heeft vorige week woensdag meerdere partijen cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. In totaal gaat het om 1.686 kilo. De drugs zaten verstopt in drie verschillende containers.

32 kilo

De eerste container was afkomstig uit Ecuador en geladen met bananen voor een bedrijf in Barendrecht. Na het lossen van de vracht werd de lege container ingeleverd bij een zogenaamd “empty depot”. Tijdens een controle bij dat depot werd er 32 kilo drugs aangetroffen in de container. De pakketten waren verstopt bij de koelmotor.

1.515 kilo

De tweede container was geladen met cacaobonen en waren ook afkomstig uit Ecuador. De container was in de haven van Colombia overgeladen op een zeeschip met als eindbestemming Rotterdam. De bonen waren onderweg, via de haven van Antwerpen, naar een bedrijf in Nederland. Op de vracht werden 38 balen met pakketten cocaïne aangetroffen. In totaal werd er 1.515 kilo drugs in beslag genomen.

139 kilo

De derde container kwam uit Brazilië en was geladen met hars-cement. De container zou in transit gaan naar een bedrijf in Portugal. In deze container werd 139 kilo cocaïne onderschept. De pakketten waren verstopt in vijf sporttassen.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam schat de totale straatwaarde van de partijen op bijna 126,5 miljoen euro.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaken verder in onderzoek. De ontvangers van bovengenoemde containers en goederen lijken volgens het OM niets met de smokkel te maken te hebben. De drugs zijn inmiddels vernietigd.