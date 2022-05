Meerderheid Kamer: maximumstraf doodslag omhoog naar 25 jaar

Print This Post

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer zal dinsdag voor het kabinetsvoorstel stemmen om de maximumstraf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het idee achter het voorstel is om het gat te verkleinen tussen de straffen voor doodslag en moord. De maximale gevangenisstraf voor moord is 30 jaar. Het wetsvoorstel werd in juni vorig jaar ingediend bij de Tweede Kamer.

Niet alle partijen binnen de coalitie staan achter het verhogen van de maximumstraf naar 25 jaar. Zo pleiten GroenLinks, D66, ChristenUnie en Volt voor een maximumstraf van 20 jaar. De politiek is al langer van mening dat de straffen voor doodslag en moord meer met elkaar in evenwicht moeten komen.

Voorbedachte rade

Doodslag ligt soms heel dicht aan tegen moord. Het verschil is dat bij moord sprake moet zijn van voorbedachte rade, maar dat is vaak moeilijk aan te tonen waardoor rechters sneller doodslag opleggen. Iets dat voor nabestaanden van slachtoffers vaak lastig te verkroppen is.

Het verhogen van het strafmaximum voor doodslag doet volgens het nieuwe kabinetsvoorstel ‘meer recht aan de ernst van het misdrijf en geeft rechters de mogelijkheid om ook de ernstigste gevallen passend te bestraffen’.