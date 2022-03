Meest gezochte vrouw van VK in Spanje opgepakt

Connect on Linked in

In Spanje heeft de Guardia Civil een vrouw aangehouden die in het Verenigd Koninkrijk al jaren wordt gezocht. In 2013 is er een arrestatiebevel tegen de vrouw uitgegaan voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie die ter waarde van 1,2 miljard euro btw-fraude pleegde met mobiele telefoons. Naast haar waren er 15 andere verdachten in de zaak. Ze was de enige die nog op vrije voeten was.

Santa Bárbara

Sarah Panitzke (47) zat ondergedoken in het stadje Santa Bárbara in de provincie Tarragona en was daarvoor in Spanje verschillende keren van adres veranderd.

De organisatie verkocht in het Verenigd Koninkrijk op grote schaal mobiele telefoons die zonder btw in het buitenland waren gekocht. De Britse schatkist zou daardoor een goede miljard pond sterling (1,2 miljard euro) zijn misgelopen.

De verdenking is dat Panitzke verantwoordelijk was voor het witwassen van de winsten van de organisatie via meerdere bedrijven die ze in Spanje, in Andorra en in Dubai beheerde. De Britse recherche stelt dat op een gegeven moment de organisatie meer mobiele telefoons verkocht in het Verenigd Koninkrijk dan er legaal over de toonbank gingen.

Olivella

Panitzke vertoonde zich uit voorzichtigheid zelden of nooit in het openbaar. In 2015 werd ze op een haar na gearresteerd in de stad Olivella (bij Barcelona). Daar kwam een weekend haar man op bezoek. De ontmeorgin was omkleed met vele veiligheidsmaatregelen. Tijdens de politie-operatie die was opgezet om tot arrestatie over te gaan kreeg Panitzke de aanwezigheid van een observatieteam in de gaten. Ze vermomde zich en wist door de politiekordons heen te glippen.

Vanaf dat moment begonnen de Britse en Spaanse autoriteiten het bedrag van alle mensen uit haar omgeving en familie te analyseren. Maar men stelde vast dat ze kennelijk alle fysieke contacten met bekenden en familie had verbroken.

Honden

In februari begonnen de Spanjaarden de mogelijkheid te onderzoeken dat de vrouw misschien in Santa Bárbara zou kunnen zijn, een kleine stad met ongeveer 4.000 inwoners. Wekenlang werd permanent toezicht op de plaatselijke bevolking ingesteld. Zo kon begin vorige week een vrouw worden opgespoord die volledig overeenkwam met de fysieke kenmerken van Panitzke. Deze vrouw woonde in een flatgebouw aan de rand van de gemeente. Maandagochtend werd ze aangehouden terwijl ze de haar honden aan het uitlaten was.