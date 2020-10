Mega-cokevangst in Paraguay na tip uit België (VIDEO)

Connect on Linked in

In Paraguay is maandag een zending van mogelijk 3,5 ton cocaïne in beslag genomen. Het zat in een lading houtskool die volgens de papieren Israël als eindbestemming had. Het is de grootste inbeslagname van cocaïne die de politie in het land ooit in beslag heeft genomen. De cocaïne werd gevonden in een container in Terport de Villeta, niet ver van hoofdstad Asunción.

Twee mensen zijn aangehouden, één van hen is de directeur van een houtskoolbedrijf, de ander een voormalig directeur van een televisiezender. Volgens lokale media heeft een tip uit België tot de vangst geleid. De containers met houtskool zouden via Buenos Aires en Antwerpen naar Israel gaan. Waarschijnlijk was Antwerpen de werkelijke bestemming van de cocaïne.

Donderdag was er 2.331 kilo geteld, maar vijf van de zes containers met houtskool moesten nog worden doorzocht. De Paraguayaanse minister van Binnenlandse Zaken zei dat er misschien wel 3,5 ton cocaïne is gevonden.

Paraguay ligt op de route voor Boliviaanse en Peruaanse cocaïne die via de Rio de la Plata naar Europa en Azië wordt vervoerd. Bolivia is momenteel de derde producent van cocaïne ter wereld. In Paraguay werken grote Braziliaanse criminele organisaties zoals de PCC.

In februari 2019 is 2,2 ton cocaïne gepakt in Paraguay.