Mega-kwekerij ontmanteld in pakhuis bij Barcelona (VIDEO)

In de buurt van Barcelona heeft de politie in grote loods meer dan 61.000 marihuanaplanten ontdekt. Het ging om een kwekerij waar vooral stekjes stonden. Er zijn dertien Spanjaarden gearresteerd. De Spaanse politie zegt dat er een moderne ventilatie-installatie was aangebracht, en ook andere productiemiddelen, ter waarde van ongeveer 130.000 euro.

De loods was geheel geluiddicht gemaakt.

Er zijn onder meer 360 lampen en reflecterende schermen, 140 transformatoren, 70 ventilatoren en 21 industriële anti-geurfilters in beslag genomen. In de loods waren verschillende verdiepingen met meerdere ruimtes ingetimmerd.

De plantage werd ontdekt in Santa Agnés de Malanyanes, in de gemeente Roca del Vallés. De politie had een tip van de Spaanse versie van Meld Misdaad Anoniem ontvangen. Bij onderzoek bleek dat er een hoog en onverklaard energieverbruik in de loods te zijn. Na binnentreden stelde men vast dat er ook illegaal elektriciteit werd afgetapt.