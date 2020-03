Mega-methvangst in marmerblokken (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse douane, politie en Guardia Civil hebben 752 kilo methamfetamine in beslag genomen. De drugs zaten op ingenieuze wijze verpakt in marmerblokken en waren verzonden vanuit Mexico. Er zijn vijf personen aangehouden, hun nationaliteit is niet bekend gemaakt.

Het is de grootste vangst van crystal meth ooit in Spanje. Volgens de Spaanse autoriteiten is het gebruikte systeem om drugs te verpakken in blokken marmer niet eerder vertoond. In het marmer waren cilindervormige ruimtes uitgeslepen waar pakketten meth in pvc in waren geschoven. De inhoud van die ruimtes was niet met meetapparatuur zichtbaar te maken.

Verdenking

Het onderzoek is afgelopen maand augustus begonnen nadat er een verdenking was ontstaan tegen een importeur die was begonnen om marmerblokken van 25 ton per stuk te importeren, vanuit Mexico naar de Spaanse havenstad Valencia. Het bedrijf leek niet te beschikken over financiële middelen voor de bedrijfsvoering en ook niet over infrastructuur om het materiaal te verwerken. Na het bedrijf enige tijd geobserveerd te hebben concludeerden ambtenaren dat het een dekmantel moest zijn voor drugshandel.

In oktober arriveerden in Valencia vier zeecontainers met marmerblokken. Bij controle in de haven bleek dat één van de blokken er aan de onderzijde vreemd uitzag. Een observatieteam stelde vervolgens vast dat dit blok naar een steengroeve werd gereden waar het werd begraven onder een hoop stenen en zand. In het blok bleek uiteindelijk 352 kilo meth te zijn verpakt. Niet lang daarna arriveerde een tweede transport via dezelfde route. Daarin bleek 400 kilo crystal meth te zijn gepakt.

Betonmortel

Nadat de holtes in de blokken waren gevuld met meth (verpakt in pvc) was de zaak in Mexico verzegeld met hars en in de opening werd een marmeren plug geplaatst. Over die openingen was weer betonmortel gesmeerd en ten slotte werd het geverfd. Het blok werd vervolgens gekanteld zodat de bewerking aan de onderkant niet direct opviel. In het eerste blok zaten 43 cilinders en in het tweede blok 32.

Er zijn op zes plaatsen in Spanje huiszoekingen geweest. Er zijn 150.000 euro cash, vijf vuurwapens, 14 voertuigen, veel telefoons, en administratie in beslag genomen. Op 19 panden en 7 bankrekeningen is beslag gelegd.

Meth wordt in Nederland niet veel gebruikt. In met name Oost-Europese landen is prijs van meth stijgende.