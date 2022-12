Mega-transport van cocaïne op volle zee gepakt bij Afrika

Connect on Linked in

In een internationale operatie is op 30 november 4,6 ton Braziliaanse cocaïne die op weg was naar Europa op volle zee in beslag genomen. Dat heeft de Britse National Crime Agency (NCA) woensdag bekend gemaakt. De cocaïne werd vervoerd op een onder Braziliaanse vlag varende sleepboot van 21 meter. De Franse marine enterde het schip voor de westkust van Afrika ter hoogte van Sierra Leone. De actie stond onder regie van de Britse politie.

Lissabon

De operatie was het resultaat van inlichtingenuitwisseling tussen de NCA, de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) en de Braziliaanse federale politie. De onderschepping werd gecoördineerd door de NCA in samenwerking met de Amerikaanse, Franse en Europol-autoriteiten via het Maritiem Analyse- en Operatiecentrum van de EU in Lissabon.

400 zeemijl

Het schip werd uiteindelijk op 30 november door de Franse marine geënterd in internationale wateren op ongeveer 400 zeemijl (741 kilometer) voor de kust van Sierra Leone.

De bemanning, allen met de Braziliaanse nationaliteit, werd aangehouden en de cocaïne is inmiddels vernietigd.