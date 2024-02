Megadrugslab in Mexico aangetroffen met ruim 41.000 kilo crystal meth (VIDEO)

Connect on Linked in

Het Mexicaanse leger heeft maandag een megadrugslab in de noordelijke grensstaat Sonora ontmanteld. Het zou gaan om 41.310 kilo crystal meth en nog eens 12.705 kilo aan grondstoffen voor de productie van meth. De hoeveelheid crystal meth en precursoren is ongeveer gelijk aan de totale hoeveelheid drugs die in 2023 in zijn geheel is aangetroffen in het land.

72 ketels

Op foto’s die het leger heeft verspreid is te zien dat een reeks grote metalen ketels en chemische reactoren staan opgesteld in een lijn tussen het struikgewas en de lage bomen van het terrein, zichtbaar vanuit de lucht. Volgens de marine zijn er 32 centrifuges, 72 ketels en 102 condensatiekamers ontdekt. Die 72 ketels is vijf keer meer dan de 13 ketels in wat voorheen werd beschouwd als het grootste drugslab van Mexico, dat ook in Sonora was ontdekt.

Er waren zes productielocaties op het plattelandskamp. Alle gevonden drugs zijn vernietigd. Ook zijn drie voertuigen en twee motoren in beslag genomen. Er zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht.

Sonora

Voorheen werden de grootste methlabs gevonden in Sinaloa, maar het lijkt erop dat de steeds gewelddadiger wordende staat Sonora een productiecentrum is geworden, en niet alleen maar een smokkelroute.