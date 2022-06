Mei: meerdere hotelcontainers gevonden in Rotterdamse havengebied

Connect on Linked in

Tussen 11 mei en 29 mei heeft de Douane in de Rotterdamse haven ruim 3.600 kilo cocaïne en ruim 2.600 kilo heroïne onderschept. Een deel van de vangsten werd gedaan na tips die bij de politie waren binnengekomen. Elf personen zijn aangehouden, ze zitten allemaal nog vast. Op 11 mei sloeg een speurhond aan bij een container gevuld met bananen uit Colombia. De bananen stonden op pallets die waren voorzien van extra planken.

Uithalers

Die planken waren op een handige manier uitgehold waardoor er blokken cocaïne in konden worden gestopt: 34 kilo. De tweede vondst werd gedaan in een geprepareerde achterwand van een container met bananen uit de Dominicaanse Republiek: 60 kilo.

Op 12 mei zagen beveiligers ‘s avonds bij een terrein waar lege koelcontainers worden opgeslagen insluipers lopen. Drie werden bij een container aangehouden. Ze hadden gereedschap bij zich om de speciale luikjes van de koelmotor te kunnen openen. In de container, die oorspronkelijk geladen was met bananen uit de Dominicaanse Republiek, werd even later 60 kilo aangetroffen. Eén van de pakketten was voorzien van een gps-baken om de drugs te kunnen lokaliseren.

Hotelcontainer en kettingzagen

Op een grote terminal in het havengebied werden dezelfde avond andere insluipers gezien. Na een zoektocht tussen de containers werden twee aanhoudingen verricht. Toen de zoekploeg van de Douane even later een container aantrof met een afwijkend zegel was het raak. In deze container lag 62 kilo cocaïne opgeslagen. In de buurt werd een zogenoemde hotelcontainer ontdekt. Dat is een container waar uithalers zich voor een langere periode in kunnen verstoppen in de hoop in alle rust drugs van het terrein af te smokkelen. Opvallend was dat in deze container gloednieuwe kettingzagen lagen.

In het Brabantse Roosendaal werd een container aangetroffen met zware houten balken waar iets niet aan klopte. Uit onderzoek van het HARC-team bleek dat de bewuste container in de nabijheid van de eerder genoemde hotelcontainer stond. Onder de balken troffen de opsporingsdiensten vervolgens 889 kilo cocaïne aan. De kettingzagen waren waarschijnlijk bedoeld om de balken door te zagen om zo bij de cocaïne te komen.

698 kilo cocaïne

Op 19 mei werd een controle uitgevoerd rond een verdachte container in de haven. Achter de deuren vond het Team Bijzondere Bijstand van de Douane 20 tassen met 698 kilo cocaïne.

Vanwege diverse insluipingen werd door de Douane op 26 mei een grote controle gehouden van containers uit Zuid-Amerikaanse landen. In totaal werden 181 containers doorzocht. In één container uit Panama werden 11 tassen met in totaal 359 kilo cocaïne aangetroffen.

Een gecontroleerde container uit Brazilië leverde op 29 mei 400 kilo cocaïne op. Sleep- en voetsporen leidden naar een container met daarin twee personen, twee schroeftollen en vijf tassen met in totaal 90 kilo cocaïne. In één van de tassen werd een baken gevonden om de smokkelwaar makkelijker uit te kunnen peilen.

Heroïne

Op 29 mei werd ook een grote lading heroïne onderschept. De drugs, in totaal 2.624 kilo, zaten verstopt in een container geladen met zeep uit Sierra Leone. De straatwaarde van deze partij is ruim 78 miljoen euro.

Op 17 mei werd op een containerterminal een melding gedaan van een koelcontainer waar zichtbaar aan gerommeld was. Na onderzoek bleek dat de uithalers hun slag kort daarvoor waarschijnlijk al hadden geslagen. In hun haast hadden ze één kilo cocaïne achtergelaten.

Op 19 mei werd een tweede hotelcontainer aangetroffen. Deze was leeg, maar de speurhond sloeg toch aan. In de buurt van de hotelcontainer stond een container met een afwijkend zegel. De hond kwispelde, ging er naast zitten. In de container, bovenop tientallen sporttassen met in totaal 953 kilo verdovende middelen, lagen vier uithalers. Ze zijn alle vier aangehouden en zitten nog steeds vast.

Het Openbaar Ministerie schat de straatwaarde van alle partijen drugs samen in totaal op ruim 355 miljoen euro. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de vondsten in onderzoek.