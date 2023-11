Melding onwelwording leidt naar 70 kilo drugs in woning Nijkerk

Connect on Linked in

De politie heeft zondag in een woning in Nijkerk 30 kilo softdrugs en 40 kilo harddrugs aangetroffen. Agenten gingen met ambulancepersoneel naar de woning na een melding dat de bewoner onwel was geworden door drugsgebruik. Het nieuws is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht.

Eenmaal in de woning vond de politie 30 kilo softdrugs en 40 kilo harddrugs. Om wat voor soort harddrugs het gaat is niet bekend gemaakt.

De bewoner is door het ambulancepersoneel meegenomen en later aangehouden voor onder andere drugsbezit. De politie doet nader onderzoek. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen.