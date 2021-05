Messen en flessen lachgas bij nieuwe controle in Hedel

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft zaterdagnacht voor de derde keer een controle gehouden in Hedel bij de A2. Daarbij werden twee messen, een ijzeren staaf en dertien flessen lachgas in beslag genomen. Enkele mensen bleken onder invloed van alcohol of drugs.

Ook in de vorige weekenden waren er controles, nadat in korte tijd drie woningen beschoten waren in de regio. Burgemeester Henny van Kooten wees daarop het gebied aan als veiligheidsrisicogebied. De politie kreeg daarop de bevoegdheid om auto’s te doorzoeken en personen te fouilleren.

Afgelopen nacht werden er ruim 200 auto’s gecontroleerd.