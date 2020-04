Met geladen revolver en latex handschoentjes in de auto

Connect on Linked in

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Amsterdam-Zuidoost vier jongens opgepakt aangehouden nadat in hun auto een geladen revolver was aangetroffen. De vier Amsterdammers zijn 21, 19, 18 en 17 jaar oud.

Surveillanten van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 01.30 op de A2 bij Abcoude een auto in de richting van Amsterdam rijden die volgens de politiesystemen eerder gezien was bij verdachte situaties. De agenten besloten de auto te controleren en gaven de bestuurder het teken “Politie Volgen”. In eerste instantie leek de auto niet te volgens even later volgde hij toch naar de Meibergdreef in Amsterdam-Zuidoost.

Volgens de politie hing in de auto een wietlucht. De eigenaar van de auto was niet aanwezig en bij een identiteitscontrole konden twee van de vier inzittenden zich niet identificeren.

Bij verder onderzoek in de auto stuitten de agenten op een tasje met latex handschoentjes en een revolver. De revolver was geladen met scherpe patronen. Alle vier inzittenden zijn aangehouden. In de auto lagen ook negen bankpassen op naam van andere personen aangetroffen.