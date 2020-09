Methamfetamine op weg naar Nederland gepakt

Connect on Linked in

De Douane op de internationale luchthaven van Mexico-Stad heeft maandag 95 liter vloeibare methamfetamine in beslag genomen. De zending was op weg naar Nederland.

De vangst werd gedaan tijdens een routine-inspectie door personeel van de Mexicaanse marine met een stel speurhonden. De meth zat in 119 lampen verstopt. De marine wordt in Mexico veel ingezet in de drugsbestrijding omdat het één van de minst door corruptie aangetaste overheidsorganisaties is.

In Mexico produceren drugsorganisaties meth, die voor het grootste deel naar de Verenigde Staten wordt gesmokkeld. Daarnaast smokkelen die netwerken veel grondstof voor meth (efedrine) naar de VS.

De afgelopen jaren wordt er in Nederland in illegale laboratoria ook crystal meth gemaakt. Die gaat vooral naar landen in Oost-Europa waar het gebruik hoger is.

Eerder deze week werden op het vliegveld flessen met vloeibare nicotine in beslag genomen. Dat wordt verwerkt in elektronische sigaretten.