Personeel van gevangenissen en huizen van bewaring is soms heel behulpzaam en vriendelijk, en soms minder. Een zwangere vrouw had dinsdag bij PI De Geerhorst in Sittard een minder goede ervaring. Ze was met de auto aangekomen en wilde parkeren. Ze was vergezeld van haar dochtertje. Haar echtgenoot zat net vast en dit was hun eerste bezoek.

De website van de Geerhorst vermeldt geen informatie over parkeren voor bezoekers. De vrouw was onbekend met de omstandigheden ter plaatse en ze had thuis op de computer gezien dat er een grote parkeerplaats bij de poort was. Ze meldde zich daar om 12.50 bij de intercom, voor het bezoekuur bij haar echtgenoot.

Via de intercom van de parkeerplaats kreeg ze te horen dat de parkeerplaats niet voor bezoekers bestemd was maar alleen voor personeel. Bezoekers van de PI moeten parkeren in de parkeergarage bij het NS-station. Al met al is dat 400 meter lopen. De vrouw gaf aan dat ze acht maanden zwanger is van een tweeling, een tas met kleren bij zich droeg die ze in wilde voeren, en bovendien van de dokter alleen korte stukjes mag lopen en liever helemaal niet.

De zwangerschap en het medisch advies maakte geen indruk bij de receptie van de PI. Dus parkeerde de vrouw in de parkeergarage bij het station en zette het van daaruit, voorzover mogelijk, op een rennen, want haast was geboden. Zo kwam ze om 13.02 aan bij de poort.

Maar ze kwam de PI niet in. Regels zijn immers regels.

‘Mevrouw, het is al één uur geweest. De poort is dicht’, was de melding van de onvermurwbare medewerker aan de deur, terwijl het 8-jarig dochtertje begon te huilen omdat ze die middag haar vader niet zou zien.

Maar kon de tas met kleding dan nog wel worden ingevoerd?

Dat was die dag niet meer mogelijk, volgens de medewerker van de receptie. Pas op 28 november kon de kleding worden ingevoerd.

De vrouw kreeg op haar mobiel na enige tijd telefonisch contact met haar man die binnen vergeefs had zitten wachten op bezoek. Hij sprak het hoofd van zijn afdeling aan en die belde met de receptie. De kleding kon toen toch wel worden ingevoerd.

Het duurde allemaal even. Alles bij elkaar bijna anderhalf uur. Intussen was de vrouw uit vermoeidheid maar buiten tegen de muur gaan zitten om te wachten. Binnen in de hal bij de receptie wachten was uitgesloten.