Mexicaanse drugsmafia doet aan corona-liefdadigheid (VIDEO)

Criminele groepen in Mexico delen in sommige regio’s voedsel en andere benodigdheden uit aan armere bevolkingsgroepen om zo sympathie en steun te kweken. Een actie begin april van het Golf-kartel in de noordoostelijke deelstaten heeft wijde navolging gekregen.

‘Steun voor de stad’

Criminelen van het Golf-kartel deelden dozen uit in arme buurten in Matamoros (grensstad met de Verenigde Staten) en Ciudad Victoria, in de staat Tamaulipas. Op dozen in die laatste stad stond: ‘Cartel del Golfo, als steun voor de stad’. De afzender was ook vermeld: ‘señor 46, Vaquero’, de alias van de baas van het Golf-kartel in Ciudad Victoria. De distributie verliep via winkelketen Grand, die vooral te vinden is langs doorgaande wegen bij benzinepompen.

Het Jalisco Cartel Nueva Generación (CJNG) deelde dozen met huishoudelijke benodigdheden uit in de centrale deelstaat San Luis Potosí. Op die dozen stond: ‘van uw vrienden van het CJNG, COVID-19-steun’ (zie video onder).

Alejandrina Gisselle, de oudste dochter van de in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeelde Joaquín “El Chapo” Guzmán deelde in de stad Guadalajara aan oudere mensen pakketten uit. Op de dozen stond de beeltenis en de naam van haar vader.

De Zetas en de Nueva Familia Michoacana deden ook aan liefdadigheid. De dozen van de laatste groep waren niet ondertekend maar alleen voorzien van een stempel met het symbool van een aardbei of een vis, verwijzend naar de bijnamen van plaatselijke topcriminelen uit die groep. Op weer andere plaatsen begonnen criminele groepen voedselbanken.

Traditie

Criminelen die de arme bevolking steunen is een traditie die in Mexico (en ook in Italië) al heel lang bestaat. In de deelstaat Sinaloa, waar het gelijknamige kartel met name op het platteland veel invloed heeft, zorgen de criminelen lokaal zelfs voor scholen en gezondheidszorg.

Door de corona-crisis maken de groepen van de gelegenheid gebruik te laten zien dat zij iets kunnen leveren dat de overheid niet kan. Zo krijgen ze met kweken van goodwill hulp van de bevolking bij het handhaven van controle over territorium en het kan zakelijke banden met corrupte politici en ambtenaren verder verbeteren. Bovendien helpt liefdadigheid de criminelen bij het rekruteren van mensen die voor hen willen werken.