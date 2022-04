‘Mexicaanse kartels kopen in Colombia cocaïne met wapens’

Connect on Linked in

Mexicaanse drugskartels lijken zware wapens naar Colombia te verzenden om ladingen cocaïne te kopen. Die handel baart de Colombiaanse autoriteiten grote zorgen omdat de influx van wapens de (onderlinge) strijd tussen criminele groepen, guerilla’s en politie en militairen aanwakkert. Colombiaanse wetshandhavers hebben aan persbureau Reuters verteld dat momenteel vele zendingen van machinegeweren, aanvalsgeweren en semi-automatische pistolen Colombia binnenkomen.

Cop-killer

Populair voorbeeld is het in België gemaakte FN Five-seveN-pistool, ook wel “cop-killer” genoemd omdat tegen dit wapen (en de 5.7-kaliber munitie) de standaard kogelwerende vesten niet bestand zijn.

De meeste van de 1.478 geweren die in 2020 en 2021 van Colombiaanse gewapende groepen in beslag zijn genomen zijn in het buitenland gemaakt. Ze komen langs dezelfde smokkelroutes binnen als waarmee cocaïne naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd, vaak via Mexico.

In Mexico maakt men de Verenigde Staten al heel lang het verwijt dat dit land te weinig zou doen om smokkel van in de VS vrij leverbare aanvalsgeweren naar Mexico tegen te gaan.

Langdurige zakelijke relaties

Mexicaanse criminelen hebben gemakkelijk toegang tot wapens die in de Verenigde Staten zijn gekocht en vaak ook langdurige zakelijke relaties met Colombiaanse gewapende groepen, van wie ze al tientallen jaren cocaïne kopen, aldus de Colombiaanse autoriteiten. Inmiddels betalen kartelafgezanten steeds vaker voor zendingen cocaïne met wapens. Zo zorgen ze ervoor dat er minder transacties nodig zijn met contant geld.

In Mexico zijn de meest vanuit de VS gesmokkelde wapens (varianten op) AR-15 en AK-47 aanvalsgeweren en de FN 5.7 cop killer. Maar er zijn ook veel machinegeweren, en zelfs M4-geweren op de markt. Aanvalsgeweer M4 (foto) is eigenlijk alleen bedoeld voor standaard gebruik bij de Amerikaanse mariniers, het Amerikaanse leger (en militairen in vele andere landen), het is een zeer effectief wapen op korte en langere afstand, en geschikt om een granaatwerper op te monteren.

Kwaliteit

Vorig jaar kwamen in Colombia 148 leden van de strijdkrachten en de Nationale Politie om het leven, het hoogste aantal in zes jaar en een stijging van 57% vanaf 2020, blijkt uit cijfers van het ministerie van Defensie. De vrees bestaat in Colombia dat de kwaliteit van de illegale bewapening die van de wetshandhaver in Colombia aan het overtreffen is. Dat fenomeen doet zich in het nog veel gewelddadiger Mexico al ruim tien jaar voor.

Reuters citeert in het artikel anonieme bronnen uit politie en militaire kringen in Colombia. Het officiële standpunt van de Colombiaanse politie is dat er een permanente dialoog is met Amerikaanse en Mexicaanse collega’s om wapens uit de handen van drugshandelaren te houden.