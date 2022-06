‘Mexicaanse kartels richten zich op Spaanse wietteelt’

Connect on Linked in

De Spaanse politie zegt de afgelopen week een crimineel netwerk te hebben ontmanteld dat in Spanje, Portugal, Mexico en Zwitserland in verschillende drugs handelde en witwaste. Volgens de Spanjaarden toont het onderzoek aan dat Mexicaanse kartels proberen voet aan de grond te krijgen in de georganiseerde wietteelt in Spanje. Aan de operatie namen ruim 200 agenten deel en zijn 24 mensen opgepakt. In de Spaanse provincies Madrid en Guadalajara zijn op dertien plaatsen doorzoekingen geweest.

Machinepistolen

Het onderzoek heeft geleid tot de inbeslagname van 1.000 kilo marihuanaknoppen en 37 kilo cocaïne. Ook zijn er twee cocaïnewasserijen ontmanteld, tien vuurwapens (drie machinepistolen en zeven pistolen), en luxegoederen ter waarde van meer dan zes miljoen euro in beslag genomen, onder meer 17 dure auto’s.

De organisatie had een structuur van bedrijven in Spanje, Colombia, Zwitserland en Portugal opgezet, onder meer om geld van criminele activiteiten wit te wassen.

Mexicaanse burgers

Het onderzoek begon eind 2020 toen de recherche in Madrid ontdekte verschillende Mexicanen uit een familie met criminele connecties uit Sinaloa zich vestigden in luxe huizen in de stad. In het onderzoek bleek dat deze Mexicanen bezoeken aflegden aan grote marihuanaplantages in de provincie Guadalajara. De Mexicaanse familie zou voor meer dan tien miljoen euro aan contant geld en goud naar Spanje hebben gebracht en witgewassen, door te investeren in onroerend goed en luxe goederen.

CBD-olie

In Spanje knoopten de Mexicanen contacten aan met criminelen uit Spanje en andere Europese landen. Ook zetten ze bedrijven op in Spanje, Portugal en Zwitserland, voor de legale exploitatie van cannabis, namelijk de productie van CBD-olie, en om wit te wassen.

Wiet en pakketten cocaïnepasta werden verkocht aan, onder meer aan Nederlanders, Chinezen en personen uit Kroatië.

In een cocaïnelaboratorium werd 37 kilo cocaïne gevonden.