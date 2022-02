Mexicaanse leger verwijdert landmijnen in geboortedorp drugsbaas “El Mencho”

Print This Post

Mexicaanse legertroepen hebben de controle overgenomen van het dorp Naranjo de Chila, in de westelijke Mexicaanse staat Michoacan. De troepen zijn ingezet om landmijnen te verwijderen die zijn geplaatst door concurrerende drugskartels. De plaats staat bekend als geboortedorp van “El Mencho”, ’s werelds machtigste drugsbaas.

Metaaldetectoren

Speciale eenheden van het Mexicaanse leger – uitgerust met metaaldetectoren en bompakken – hebben volgens Mexicaanse media al tientallen landmijnen gevonden langs wegen en velden in de omliggende gemeente Aguililla. Bij de eerste mijn die eind januari ontplofte, raakten zes soldaten gewond. Een tweede mijn doodde een boer en verwondde een andere toen het een pick-uptruck opblies in de stad El Callejon, ook in Aguililla. De drugskartels laten de explosieven soms op afstand tot ontploffing brengen.

Strategische ligging

Het Jalisco-kartel van “El Mencho” vecht momenteel met het Los Viagras-kartel een bloedige strijd uit om de controle over het gebied rond de staat Michoacan vanwege de haven, smokkelroutes en het afpersen van boeren die daar gewassen zoals avocado’s en limoenen verbouwen. Het gebied is een geliefde plek voor drugskartels vanwege de strategische ligging.

De strijd om de staat is vooral hevig in het dorp Naranjo de Chila. Dit geboortedorp van drugsbaas “El Mencho” ligt in de regio Tierra Caliente, waar de productie van marihuana en papaver bloeide in de jaren tachtig en negentig.

Drones met bommen

In de huidige strijd gebruiken kartels militaire strategieën, zoals loopgraven, bunkers en drones die zijn aangepast om kleine bommen te laten vallen. Het gebruik van bermbommen is een tactiek die wordt gebruikt om controle te krijgen over bepaalde gebieden.

Voortvluchtig

De al jaren voortvluchtige Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” is een beruchte Mexicaanse drugsbaron die zowel door Mexico als de Verenigde Staten wordt gezocht. Hij is de baas van het drugskartel CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), dat geldt als één van de machtigste criminele organisaties in Mexico.

Het kartel zou volgens de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor dodelijke aanslagen op Mexicaanse veiligheidstroepen en een moordpoging op de baas van de politie in Mexico-Stad. In lokale media verschenen afgelopen week onbevestigde berichten dat “El Mencho” zou zijn overleden.

“La Jefa”

In november vorig jaar werd in de Mexicaanse plaats Zapopan in de staat Jalisco “La Jefa”, de vrouw van “El Mencho” gearresteerd. Deze Rosalinda “N” González Valencia zit sindsdien vast. Ze wordt ervan verdacht als deelnemer van een criminele organisatie crimineel geld te hebben witgewassen.