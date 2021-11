La Jefa: vrouw van meest gezochte crimineel gearresteerd

Connect on Linked in

Deze week is in Mexico “La Jefa” gearresteerd. Rosalinda “N” González Valencia is de echtgenote van “El Mencho“, ofwel Nemesio Oseguera Cervantes, de voortvluchtige baas van het drugskartel CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación). Het netwerk van El Mencho geldt momenteel één van de krachtigste criminele organisaties in Mexico. La Jefa (de Bazin) speelde een belangrijke rol, volgens de Mexicaanse autoriteiten.

18.58

“N” werd volgens een bericht van het Mexicaanse Openbaar Ministerie maandag om 18.58 opgepakt door soldaten van het Mexicaanse leger in de plaats Zapopan in de staat Jalisco en vervolgens direct op een vliegtuig gezet naar een gevangenis in de buurt van Mexico-Stad. De arrestatie vond plaats op basis van informatie van de nationale criminele inlichtingendienst (CNI). Ze wordt ervan verdacht als deelnemer van een criminele organisatie crimineel geld te hebben witgewassen.

Eekhoorn

Rosalinda González Valencia is geboren in een gezin van 18 kinderen (ze was het oudste meisje) in het jaar 1962 of 1963. Haar vader teelde avocado’s in de westelijke kuststaat Michoacán. Een deel van de 18 kinderen ging zwaar in de criminaliteit. Rosalinda is het nichtje van de crimineel “El Maradona”, die het Milenio-kartel oprichtte. Die groep is later opgegaan in de CJNG. Een aantal van haar broers vormde een netwerk dat zich richtte op witwassen van grote bedragen aan crimineel geld. Deze “Cuinis” deden dat witwassen voor verschillende criminele groepen. De naam is afgeleid van de lokale naam van een bepaalde eekhoorn die veel voorkomt in Michoacán.

Marihuanaoogsten

Enkele broers van Rosalinda emigreerden naar de Verenigde Staten en zetten in Californië een handel in drugs op. Rosalinda hield zich al vroeg bezig met het coördineren en bewaken van de marihuanaoogsten in haar geboortestreek. El Mencho groeide op in een gehucht vlakbij de geboorteplaats van Rosalinda González. Hij was een goede bekende van haar broers.

Door het huwelijk met El Mencho in 1996 werd de samenwerking tussen drie criminele bloedgroepen een symbolische bekroning en een verzekering van de macht van Nemesio Oseguera alias El Mencho: die van El Mencho, Milenio en de Cuinis.

Onroerend goed

González Valencia werd in mei 2018 in Jalisco gearresteerd op beschuldiging van witwassen. De zaak tegen haar kwam echter niet rond. Ze werd na drie maanden later weer vrijgelaten. Ze kwam voor een aantal kleinere delicten een transactie overeen en betaalde een boete van (omgerekend) ruim 63.000 euro. De familie González Valencia ging steeds meer financiële zaken regelen voor het de afgelopen tien jaar sterk opgekomen CJNG. De verdenking is dat La Jefa een enorm vermogen heeft belegd in Mexicaans onroerend goed, winkelbedrijven, makelaarskantoren en hotels. Ook in andere Zuid-Amerikaaanse landen zoals Brazilië en Uruguay zou crimineel vermogen van het CJNG zijn belegd.

Velen in de families van El Mencho en Rosalinda zijn gearresteerd, onder wie vijf broers van Rosalinda, maar dat heeft niet geleid tot de aanhouding van El Mencho. De Amerikaanse justitie biedt inmiddels 10 miljoen dollar voor informatie die leidt tot zijn arrestatie.

De slagkracht van het CJNG lijkt alleen maar te groeien. De Amerikanen denken dat met name het CJNG achter de import zit van illegale opiaten zoals Fentanyl en ook achter productie van crystal meth en de import van grondstoffen voor crystal meth. In Mexico bedreigde het CJNG een bekende tv-presentator en pleegde een (mislukte) aanslag op een topman van het Openbaar Ministerie.

