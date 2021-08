Mexicaanse overheid klaagt Amerikaanse wapenfabrikanten aan

Connect on Linked in

De Mexicaanse overheid heeft in de Amerikaanse stad Boston een proces aangespannen tegen zes grote wapenfabrikanten in de Verenigde Staten. De producenten zouden volgens de aanklacht medeschuldig zijn aan de instroom van gesmokkelde wapens die het drugskartelgeweld in Mexico aanwakkeren. Dat schrijven Amerikaanse media.

Laksheid bij controles

De aanklacht is onder meer gericht tegen wapenproducenten Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Glock en Colt’s, maar niet tegen de Amerikaanse overheid. Mexico verwijt de wapenfabrikanten onder meer laksheid bij controles, waardoor de illegale wapens makkelijker over de grens kunnen worden gesmokkeld. Het proces is in Boston aangespannen omdat sommige van de aangeklaagde bedrijven hun hoofdkantoor in Massachusetts hebben.

Financiële compensatie

Mexico eist onder meer financiële compensatie van de wapenfabrikanten die volgens het land uit zijn op financieel gewin, terwijl ze weten dat hun wapens in de handen van Mexicaanse drugskartels en andere criminelen belanden. Volgens Mexicaanse ambtenaren kan een eventuele schadevergoeding oplopen tot wel 10 miljard dollar als de Mexicaanse overheid de zaak wint. Daarnaast zou het proces kunnen leiden tot betere controles op de wapenverkoop.

2,5 miljoen wapens

Volgens de Mexicaanse autoriteiten zijn in de VS geproduceerde wapens de oorzaak van het explosieve kartelgeweld dat de afgelopen tien jaar delen van Mexico teistert. Naar schatting zijn 2,5 miljoen illegale Amerikaanse vuurwapens in die periode de grens over gesmokkeld. Volgens de aanklacht zijn de wapenfabrikanten op de hoogte van deze illegale praktijken. De verkoop van legale wapens in Mexico gebeurt onder strenge voorwaarden.