Mexicanen bij methlab in Zeeuws-Vlaanderen (VIDEO)

Connect on Linked in

In een loods in Zeeuws-Vlaanderen is maandag avond laat door de politie een groot lab voor de productie van crystal meth ontdekt. Ter plaatse zijn vijf mannen gearresteerd.



De politie zegt dat er een tip over het drugslaboratorium was binnengekomen. Met inzet van een arrestatieteam is rond middernacht een inval in de loods gedaan. De mannen zijn 30, 39, 48, 53 en 56 jaar en afkomstig uit Dominicaanse Republiek en Mexico. Het vijftal wordt dinsdag verhoord.

Op het terrein staan een woning en enkele loodsen. In de achterste loods was het crystal methlab gebouwd.

Dinsdag zal het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) onderzoek doen. Dat team is gespecialiseerd in het onderzoeken en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs. Ook het team Milieu van de politie doet dinsdag onderzoek omdat het drugsafval vermoedelijk naar een voormalige mestkelder, onder de loods, werd geleid.