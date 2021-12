Mexicanen krijgen drie jaar voor werken in meth-lab

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen veroordeelt twee Mexicanen en een man uit Oekraïne voor het produceren van crystal meth in een voormalig restaurant in Emst tot celstraffen tot drie jaar. De Mexicanen krijgen drie jaar cel en de Oekraïner 18 maanden. De Oekraïner (onder)huurde een deel van een voormalig restaurant in Emst. Verder haalde hij – in hun opdracht – de twee Mexicanen op en zette ze vervolgens aan het werk als zogenaamde “koks” in het crystal meth-lab.

Volgens de rechtbank was het lab nog niet zo lang in werking toen het door de politie werd ontmanteld. De rechtbank vindt dat de man uit Oekraïne medeplichtig is geweest aan het produceren van crystal meth.

De Mexicanen ziet de rechtbank als medeplegers van het produceren van meth en vindt ze ook schuldig aan het treffen van voorbereidingen voor het crystal meth-lab en voor het aanwezig hebben van methamfetamine.