Mexicanen opgepakt na vondst crystal methlab in Arnhem

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een arrestatieteam heeft dinsdagmiddag acht verdachten aangehouden na de vondst van een drugslab aan de Conradweg in Arnhem. Het gaat volgens de politie om een groot en professioneel ingericht drugslab waar methamfetamine werd geproduceerd.

LFO

De aangehouden verdachten zijn mannen tussen de 35 en 67 jaar. Volgens De Gelderlander gaat het om drie Mexicanen, een Pool, drie mannen uit Arnhem, Zevenaar en Hellevoetsluis en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn allen in het pand aan de Conradweg aangehouden. Het terrein is afgezet voor onderzoek en specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) hebben het lab ontmanteld.

Derde politie-actie

De afgelopen jaren werden vaker drugs gevonden op bedrijventerrein Het Broek in Arnhem. Het is volgens de Gelderlander al de derde grote politieactie op het bedrijventerrein van de laatste jaren. Eind 2019 werden tijdens een grote zoekactie een grote hoeveelheid lachgas, illegale erectiepillen, chemicaliën, een gestolen auto en gestolen auto-onderdelen in beslag genomen.

Pand bewaakt

Het verdere onderzoek naar het crystal methlab in Arnhem loopt. De politie meldt woensdagmiddag dat de acht verdachten vastzitten voor verder onderzoek. Het drugslab, dat wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten, werd gevonden in een bedrijfspand dat handelt in dakmaterialen, isolatie en dakaccessoires.