Mexico arresteert Sinaloa-kartellid en kopstuk fentanylsmokkel

Het Mexicaanse ministerie van Defensie heeft zondag verklaard dat de veiligheidstroepen een vermeend kopstuk van het Sinaloa-kartel hebben opgepakt, die wordt gezien als de belangrijkste producent van fentanyl- en methamfetaminepillen voor de markt in de Verenigde Staten.

Logistiek leider

De verdachte (Jose N.) werd donderdag opgepakt in de staat Sinaloa. Hij wordt door de autoriteiten gezien als een leidend logistiek kopstuk van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Ismael “El Mayo” Zambada, de voormalige handlanger van Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”. Samen leidden ze jarenlang het machtige Sinaloa-kartel. “El Mayo” wordt al jaren gezocht door de Amerikaanse opsporingsdiensten, die in oktober 2021 15 miljoen dollar uitloofden voor de tip die tot zijn arrestatie leidt.

Coke, fentanyl en meth

Volgens het ministerie van Defensie wordt de donderdag opgepakte Jose N. verdacht van de grootschalige smokkel van cocaïne van Midden- en Zuid-Amerika naar de VS en wordt hij gezien ‘als de belangrijkste producent van fentanyl- en methamfetaminepillen naar de VS’.

De arrestatie volgt enkele weken nadat de Amerikaanse president Joe Biden een bezoek aan Mexico bracht en ruim een maand na de arrestatie van kartelleider Ovidio Guzman (de zoon van El Chapo), begin januari.

Opiatencrisis

In de VS zijn de laatste ruim tien jaar al honderdduizenden doden gevallen door de opiatencrisis, waarbij met name de zeer zware pijnstiller fentanyl voor bijna 200 doden per dag zorgt. In 2021 stierven liefst 108.000 Amerikanen aan een overdosis drugs, waarvan 71.000 slachtoffers overleden aan een overdosis fentanyl.

Zeer verslavend

Het zeer gevaarlijke middel fentanyl staat op lijst I bij de Opiumwet. Het is een stof met een werking vergelijkbaar aan morfine maar dan 80-100 keer sterker. De stof, ook wel morfinomimeticum genoemd, is zeer verslavend en kan bij inname van een zeer kleine hoeveelheid al dodelijk zijn. In de medische wereld wordt het op recept gebruikt als verdovingsmiddel en pijnstiller.