15 miljoen dollar op het hoofd van “El Mayo”

Connect on Linked in

De autoriteiten van de VS hebben het tipgeld dat leidt tot de arrestatie van Ismael Zambada Garcia verdrievoudigd tot vijftien miljoen dollar. “El Mayo” zoals de bijnaam van Zambada Garcia luidt, is daarmee de narco met de hoogste beloning op zijn hoofd.

73 jaar

Ismael Zambada Garcia is met zijn 73 jaar de jongste niet meer. Hij weet al sinds 1998 uit handen van de autoriteiten te blijven. Samen met “El Chapo” leidde hij jarenlang het Sinaloa-kartel. “El Mayo” zou over een budget van 1 miljoen dollar per maand beschikken om politici, militairen en politie-agenten om te kunnen kopen. Een van de militairen die werd omgekocht was een persoonlijke lijfwacht van de voormalige president Vicente Fox. Een generaal van het Mexicaanse leger stond voor 50.000 dollar per maand op de loonlijst van “El Mayo”. Hij wordt onder andere gezocht voor moord, drugshandel, ontvoering, witwassen en het leiden van een criminele organisatie.

Inmiddels levert Zambada Garcia strijd met de zonen van El Chapo over het leiderschap van het Sinaloa-kartel.

Bankbiljetten

Kort na de bekendmaking van de verdrievoudiging van het tipgeld verschenen er op grote schaal bankbiljetten van 1000 Mexicaanse pesos met de beeltenis van “El Mayo” (zie foto hieronder). De biljetten werden vooral teruggevonden in de deelstaat Sinaloa.

De zoon van “El Mayo” heeft overigens uitgebreide belastende verklaringen over zijn vader afgelegd tijdens het proces tegen “El Chapo” in de VS. Crimesite schreef eerder over de getuigenissen van Zambada junior, ook wel “El Vicentello” genoemd.